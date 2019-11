Koordinator Anita Lilllund flankeres her af Lone Forman og Niels Henrik Lund, der begge er besøgsvenner for Ældre Sagen.

Send til din ven. X Artiklen: Ældre Sagen har brug for flere besøgsvenner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ældre Sagen har brug for flere besøgsvenner

Holbæk - 12. november 2019 kl. 19:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ældre Sagen søger frivillige besøgsvenner, der har lyst til at sætte lidt tid af til at besøge ældre borgere, der måske ikke har så meget familie eller netværk.

Ensomhed kan vise sig på mange måder og desværre ofte når man bliver ældre og får sværere ved at komme rundt.

- Vi ved at der er mange som sidder alene i mange timer om ugen og som vil blive glade for at få et besøg af en fast tilbagevendende person. Derfor søger vi besøgsvenner af begge køn, for det er både kvinder og mænd, der mangler selskab, fortæller Ældre Sagen Tornved/Svinninges besøgsven-koordinator, Anita Lillelund.

Besøgsven af samme køn - Vi har besluttet at man besøger en af sit eget køn, for der er ting, man har nemmere ved at tale om, kvinde til kvinde, ligesom mændene måske har brug for en mandesnak, siger koordinatoren videre.

Avisen har haft besøg af Anita Lillelund og de to besøgsvenner, Lone Forman og Niels Henrik Lund. Alle tre fortæller at det både er givende for den ældre at få besøg, men at det også giver en stor glæde hos besøgsvennen, at se hvor meget deres tid påskønnes hos den, eller dem, de besøger.

- Jeg besøger en dame på 93 år en gang om ugen. Hun bor på plejehjem i Svinninge, og hun har svært ved at se, så jeg læser for hende. Jeg har besøgt hende siden marts måned og vi nyder begge to vores timer sammen. Vi har netop færdiggjort Troels Kløvedals bog »Alle mine morgener på Jorden« og har givet os selv mulighed for at tale om det, der faktisk står i bogen, dens mere og mindre tunge emner som liv og død, men også lyttet til musikken og set billeder fra stederne, der er omtalt i bogen. Jeg har min telefon med, og den bruger jeg til at finde billeder og musik, der relaterer sig til det vi læser om. Jeg nyder mine timer med hende og glæder mig til at skulle derud, hver gang, siger Lone Forman.

To besøgsvenner Niels Henrik Lund besøger to forskellige mænd, og han ser - ligesom Lone Forman - hvert besøg som utroligt givende, fordi han kan mærke at dem, han besøger også sætter pris på det.

- Med mænd er det jo lidt anderledes. Den ene af dem, jeg besøger, havde været igennem en stor sorg, da jeg brgyndte at komme hos ham. I starten havde han ikke lyst til at tale om det, men nu er det som om han er ved at få det bedre. Vi hygger os med at tale sammen, løse kryds og tværs og hvad der ellers falder os ind. Jeg har også præsenteret ham for min kone, så han ved, hvem jeg fortæller om, når jeg nævner hende. Vores tid sammen er god og værdifuld. Min anden besøgsven er af en helt anden type. Ham har jeg ikke kendt så længe, men de stunder jeg har med ham, er også gode og jeg kan mærke at jeg er velkommen begge steder, siger Niels Henrik Lund.

Besøgsvenner kan give den opmærksomhed og personlige omsorg til ældre, som hjemmeplejen ikke har tid til, på grund af tidspres. Derfor er der etableret godt samarbejde mellem Ældre Sagen og hjemmeplejen, hvor man fra hjemmeplejen foreslår hvem der kan have godt af at få en besøgsven. Det er dog i lige så høj grad pårørende til de ældre, som henvender sig direkte til Anita Lillelund, for at høre om en besøgsordning ville være mulig for deres mor eller far.

- Man får vejledning i, hvad man må og ikke må, hos en besøgsven og begge parter underskriver en kontrakt, så der er klarhed om aftalen. Jeg, og eventuelt en pårørende, er altid med ved det første møde, hvor man lige lærer hinanden at kende og fornemmer om kemien er i orden, og det er den faktisk i langt de fleste tilfælde, slutter Anita Lillelund. Ønsker man at blive besøgsven, kan man se mere på Ældre Sagens hjemmeside, eller skrive direkte til koordinatoren på mailadressen anitalillelund@hotmail.com.