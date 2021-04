Hjemmetræning i stedet for træning i sundhedscentret kan være fint, hvis en ældre og svag borgere er fortrolig med digitale løsninger. Men administrationens beregnede gevinst er skudt over målet i 2022, og i det hele taget er det forkasteligt at trække 9,4 millioner kroner ud af ældre- og sundhedsområdet, mener Ældre Sagen.

Ældre Sagen: Sparemål er under lavmålet og urealistiske

Administrationen oversælger gevinsterne ved at digitalisere træning, hjælp og støtte til ældre borgere. Sparegevinsten på effektiviseringer i 2022 er urealistisk, mener Ældre Sagen. Og det er under lavmålet at trække 9,6 millioner kroner ud af ældre- og sundhedsområdet, hedder det i et høringssvar.

