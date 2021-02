Seniorkonsulent ved Ældre Sagen, Louise Kambjerre Scheel, minder Danske Bank om dens samfundsansvar. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: Ældre Sagen: Lukkede kasser rammer mange Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ældre Sagen: Lukkede kasser rammer mange

Holbæk - 03. februar 2021 kl. 13:10 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen

Hos Ældre Sagen kender man til flere eksempler som Linda Jydes. Der er ifølge organisationen en del ældre, der er udfordret. Ældre Sagen oplyser, at der er cirka 120.000 personer over 65 år, som ikke har Nem-ID. For dem er det et stort problem, når kassebetjeningerne lukker.

Læs også: Slut med kassebetjening i banken

- Vi er ikke imod det digitale, for vi ser mange fordele, men vi er bekymrede for, at man glemmer at tage hensyn til de ikke-digitaliserede, udtaler seniorkonsulent i Ældre Sagen Louise Kambjerre Scheel, som også fortæller, at Ældre Sagen har kurser, hvor man lærer sine medlemmer om for eksempel Nem-ID.

I stedet for færre betjeningskasser så Ældre Sagen gerne, at der kom flere betjeningskasser, så ældre borgere skal rejse kortere for eksempelvis at betale regninger.

- Vi kan se, at det er problematisk for kunder, der har langt til banken. Det gælder jo især i en coronatid, hvor mange ældre gerne undgår offentlig transport, siger hun.

Louise Kambjerre ­Scheel understreger, at Danske Bank har et samfundsansvar om at levere den nødvendige service til borgere, der ikke har adgang til Nem-ID eller internet overhovedet. Det forventer man i Ældre Sagen, at Danske Bank har tænkt over, så den kan forklare borgere som 73-årige Linda Jyde fra Vipperød, hvorfor den har lukket betjeningskasserne i Holbæk-­afdelingen.

Claus Jørgen Sørensen, filialdirektør i Danske Banks filial i Holbæk, forklarer, at færre og færre bruger kassen, mens flere benytter sig af netbank. Det gælder ifølge ham også for de ældre borgere. Han fortæller også, at banken efter nedlukningen i samarbejde med Ældre Sagen vil udbyde gratis kurser til sine kunder, så de kan lære om mulighederne ved at bruge netbank.

relaterede artikler

Her lukker pengeinstitutter for betjente kasser 03. februar 2021 kl. 12:19