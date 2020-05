Ældre Sagen i Holbæk vil have gang i arbejdet for at forbedre arbejdsvilkår for hjemmeplejen blandt andet med mere køretid mellem opgaverne. Det er et problem, men tiden er ikke inde til ændringer midt i en coronatid, fastslår Gitte Damm, afdelingsnæsformand i FOA Holbæk.

Ældre Sagen: Brug penge på hjemmehjælpere

Budgettet for 2020 viser et mindreforbrug på over 14 millioner kroner på ældre- og sundhedsudvalgets område. Hold fast i de penge i udvalget, de skal ikke havne i andre udvalg, men bruges på forbedringer for ældre og hjemmehjælperne, lyder det fra Ældre Sagen i Holbæk Kommune. Otte millioner kroner står klar i budgettet til forbedring af arbejdsvilkår i hjemmeplejen. Det er en erkendelse af, at der var og er et stort arbejdspres på hjemmeplejen, som ikke kan få arbejdstiden til at hænge sammen, understreger Bjørn Andersen, politisk koordinator i Ældre Sagen i Holbæk Kommune.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her