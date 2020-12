Cirka 665 beboere på plejecentre i Holbæk og Odsherred har sagt ja tak til at blive vaccineret mod coronavirus. Men de må vente lidt endnu, heller ikke i anden runde får de to kommuner del i vaccinen. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Ældre: Faldende smittetryk forlænger ventetid på vaccination mod corona

Holbæk - 28. december 2020 kl. 16:10 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Nu er vaccinen tilgængelig, og så kan det ikke gå hurtigt nok med at få vaccineret de svageste ældre på plejecentre. Men heller ikke i anden runde får beboerne på Holbæks og Odsherreds plejecentre et stik mod coronavirus, oplyser direktør Lene Magnussen, Holbæk Kommune, og Rikke Krag Iversen, centerchef for sundhed og omsorg i Odsherred Kommune.

Læs også: 665 ældre venter utålmodigt på stikket i armen

- Det er en kedelig besked at få, at vi ikke skal holde os klar til at vaccinere i morgen. Men baggrunden er, at smitten falder i Holbæk, og vi har heldigvis ingen smitteudbrud på plejecentrene, tilføjer hun.

Derfor sendes vaccinen til kommuner med højt smittetryk og smitteudbrud på plejecentre.

Det er Region Sjælland, som prioriterer og sender vacciner ud, og her har der mandag været møde klokken 13, hvorefter blandt andet Holbæk og Odsherred har fået beskeden, at man ikke er med i runden den 29. december.Heller ikke selv om der er smittede beboere på Plejecenter Bakkegården i Hørve.

Lene Magnussen ved ikke, hvor vaccinen ender, regionen er sparsom med oplysninger. Men hun ved, at der vaccineres igen den 30. og 31. december. Om Holbæk er med i den runde, ved hun ikke nu.

- Vi ved bare, at vi skal være klar inden for 24 timer, hvis vi bliver udpeget. Og det er vi, lover Lene Magnussen.