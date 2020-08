Ægtepar udstiller hos Yvonne

- Det er op til betragteren at forme sin egen fortælling og oplevelse af det sete. Vi er heldigvis så forskellige som mennesker, at vi ser og oplever på mange måder, fortæller hun.

Hun har også en overgang boet på Malta, og det var her, at hun mødte sin mand, Tony.

Her begyndte han selv som underviser 10 år senere, men fortsatte med at lave skulpturer, der har været udstillet rundt om i verden.

- Når jeg forsøger at lave skulpturer, forsøger jeg at følge denne tjekliste: Den skal udfordre tyngdekraften, udfylde en funktion, have livlige farver, udstråle dynamisk bevægelse, afsløre en ufortalt fortælling og indeholde en dosis overraskelse og humor. Men bør også være tilbageholdende og subtil. Jeg er sikker på, at jeg ikke har nået mit mål endnu, forklarer han.