John og Jenny Perret-Gentil fra Holbæk har siden corona­krisens start gået masser af ture, og Fjordstien i Holbæk er et af de steder, der er gået. Foto: Kaj Ove Jensen

Ægtepar på 82 år har nået rundt til 39 skove

Holbæk - 17. marts 2021 kl. 21:12 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

I løbet af det seneste år har Jenny og John Perret-Gentil fået set sig godt og grundig om på Sjælland. Det er blevet til masser af naturoplevelser, blandt andet i 39 forskellige skove.

Begge er 82 år, men alderen har ikke forhindret dem i at begive sig ud på turene, både om sommeren og om vinteren. Tidligere har parret kun gået småture, men efter at store dele af landet lukkede ned fra den 11. marts, besluttede Jenny og John Perret-Gentil, at de ville begynde at gå længere ture.

- Vi har fået noget ud af tilværelsen, og vi er kommet raske og friske igennem det. Det hjælper ikke at være sure og gale. Vi er nødt til at være positive, siger de to, der bor i Labæk i Holbæk.

De har skrevet ned, hvor de har gået, og siden 15. marts sidste år er det blandt andet blevet til 39 forskellige skove på det meste af Sjælland.

I alt er der tilbagelagt 442 kilometer, og turene er foregået både om sommeren og om vinteren.

Kæmpetrold og kongeeg Nogle af stederne er i nærområdet som for eksempel Brorfelde og Maglesø med en tur rundt om søen.

Også skovene ved Eriksholm, området ved Langtved Færgekro og flere skove ved Nykøbing Sj. er blevet besøgt.

Længere væk er det blandt andet Lynghøjsøerne med kæmpetrolden ved Svogerslev, der er besøgt. Her blev der også plukket havtorn, som blev lavet til en velsmagende marmelade.

Sammen med deres søn har Jenny og John Perret-­Gentil også besøgt Jægerpris Skov og set den store kongeeg. Der var en af de gange, hvor de havde madpakke med. Det var også der også på en guidet tur ved Sct. Hans i Roskilde.

Det er også blevet til ture i skove ved Helsingør. En af de seneste ture var til Bolund ved Risø, hvor parrets datter var med, og der var medbragt mad til en dejlig tur.

Flere gange har Holbæk-­parret også været ude at bade ved Høve Strand.

Inspiration til andre I hjembyen har Jenny og John Perret-Gentil 16 gange gået langs fjorden ud til golfbanen, op ad Slåenstien og hjemad igen.

Parret håber, at deres måde at tackle coronakrisen på måske kan være inspiration til andre om at komme ud og nyde naturen og på den måde holde sig i aktivitet, når flere andre muligheder for tiden er udelukket.