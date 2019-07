Se billedserie Louise og René Friis Kusk har begge sagt deres job op for at hellige sig deres virksomhed genbrugbare.com. Herfra sælger de brugte kvalitetsmøbler til både Danmark og udlandet. Billedet af ægteparret er taget i haven, for her ynder parret at fotografere de ting, de sælger. Foto: Mie Neel

Ægtepar droppede job for at leve af hobbyen

Holbæk - 26. juli 2019

Det kan være sin sag at forlade sit trygge job og i stedet kaste sig ud i et projekt, som på den ene side giver en mulighed for at leve af sin hobby, men på den anden kan gå helt galt.

Det er dog ikke mindre det, som Louise og René Friis Kusk, Mørkøv, har gjort.

Begge havde fuldtidsjob, men nu arbejder de begge i deres virksomhed, genbrugbare.com, som handler med brugte møbler og design.

Ægteparret har begge den samme interesse for møbler og andet fra 50'erne, 60'erne og 70'erne. Specielt de danske.

Så de har længe købt den slags til deres eget hjem, og engang imellem har de så solgt nogle af møblerne for at få plads til flere.

For to år siden blev det dog sat lidt mere i system, idet parret etablerede genbrugbare.com.

Til at begynde med var det bare noget, de beskæftigede sig med i fritiden.

Men siden voksede det stille og roligt, og for et års tid siden sagde Louise Friis Kusk sit job op for helt at hellige sig virksomheden.

- Jeg er vokset op i en familie med handlende, så jeg har fået det her med at købe og sælge ind fra barnsben. Men faktisk gik jeg i mange år i en stor bue udenom det, men i dag kan jeg virkelig mærke, at jeg er endt på min rette hylde, fortæller Louise Friis Kusk.

Ægteparrets beslutning har mødt skepsis fra bekendtskabskredsen.

- Mange har spurgt: Hvordan tør I? Hvad hvis det går galt? Men vi har jo ikke været ude og låne i vores hus for at skyde en masse penge i det her. Så hvis det viser sig, at det ikke hænger sammen, så ender det ikke med, at vi må gå fra hus og hjem. I stedet må vi ud og finde et andet arbejde, fortæller René Friis Kusk.