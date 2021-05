Æglageret har aktivitet på flere planer

- Man kan se udstillingen frem til den 9. maj, det er en forlængelse vi mener er nødvendig, hvis publikum skal kunne nå at se den, fortæller Jan Ibsen, der er formand for Holbæk Kunstforening - Æglageret.

Han fortæller også at der holdes regnskab med, hvor mange der er inde i udstillingslokalet og i museumsbutikken ad gangen, samt at der er fokus på hygiejnen og alle de gældende krav fra myndighederne, så man undgår smittespredning af Covid-19.

Huset er ved at gennemgå en større renovering og ombygning. På første sal er allerede skabt et stort lyst rum, der blandt andet bruges til mødeaktivitet og på sigt skal bruges til foredrag og måske til koncerter.

- På førstesalen, i forlængelse af vores nye rum, vil der blive lavet et »samtalekøkken«, måske uden køkken, men i hvert fald et rum hvor der er plads til kreativ ideskabning og udveksling af idéer og erfaringer. Udfoldesesmulighederne for vores børneaktiviteter bliver også noget helt andet end tidligere, med et genialt rum og perfekte forhold til kreativitet i børnehøjde, siger Jan Ibsen videre.