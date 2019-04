Se billedserie Sidste år så påskeværkstedet i Æglageret sådan ud. Omkring 300 er meldt interesseret i arrangementet på Facebook, så Holbæk Byforum forbereder sig på mange besøgende. Fotos: Holbæk Byforum

Æggeløb og påske værksted i byen

Holbæk - 15. april 2019 kl. 19:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I dagene op til påskeweekenden kan man få sig forskellige påskeoplevelser. Traditionen tro holder Holbæk Byforum et æggeløb, hvor børn og deres forældre eller bedsteforældre kan lede efter æg i forskellige butikker i bymidten for at finde det rigtige ord på deres kort. Det foregår både mandag, tirsdag og onsdag, hvor man starter med at hente sit påskekort i Føtex. Deltagerne er med i konkurrencen om et påskeæg fra Frellsen.

Sidste år var der omkring 100 deltagere, og ifølge Byforum-chef Fabiana Hartkorn Giraldi er æggeløbet et populært arrangement:

- Butikkerne synes, æggeløbet er mega hyggeligt, og det er sødt med børnene, der kommer ind og leder efter butikkens æg. Og familierne har også tidligere år meldt godt tilbage, for det er en nem aktivitet, som alle kan være med i og deles om.

Påskeværksted Onsdag den 17. april er der et kreativt værksted i Æglageret. Fra klokken 11-14 er der åbent i de forskellige værkstedsboder, hvor man blandt andet kan prøve at lave karsebakker af mælkekartoner, påskeudklip eller små kyllinger af æggebakker. Musikeren David Skydsgaard spiller i baggrunden, og cafeen er åben for de voksne.

- Vi bliver gang på gang overrasket over, hvor mange der kommer, og at folk har lyst til at bruge så mange timer på at påskehygge, siger Fabiana Hartkorn Giraldi. Det er tredje gang, at Byforum holder påskeværksted i Æglageret, og der er allerede omkring 300, der har meldt dig interesserede i arrangementet på Facebook.

- Vi vil gerne give folk mulighed for både at komme rundt i vores dejlige by og for at fordybe sig samtidig. Vi vil gerne vise byen frem, for vi har sådan nogle fine steder. Og Æglageret er jo et helt oplagt sted at holde et påskeværksted, uddyber Byforum-chefen.