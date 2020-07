Æd naturen: En skovburger med salsa og fritter

En ordentlig burger skal have salat, i skoven bliver det i form af mælkebøtteblade.

- Jeg har valgt at bruge planter, som børnene kan finde hjemme i haven, forklarede Lars Jalking.

Erfarent sørgede Bertram William Eschenborg, Holbæk, for at vende pommes frites i olien over bålet, så de ikke brændte på.

Han er vant til at arbejde i et køkken og kan lide at lave mad. Det samme kan lillesøsteren Andrea på ni år.