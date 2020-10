Årsudgivelser på vej

Traditionen tro udkommer der også i år to lokalhistoriske publikationer med Jyderup som emne, nemlig den lokalhistoriske Årskalender for 2021 og »Jyderup-bogen 2020«.

Årskalenderen tilrettelægges og udgives nu af Tornved Lokalhistoriske Forening. Titlen i år er »Når man ser det hele lidt fra oven i den tidligere Tornved Kommune«, og her kan man måned for måned opleve luftfotos fra lokaliteter spredt ud over kommunen fra Tornved Bjerg over Stigs Bjergby, Mørkøv, Knabstrup, Skamstrup, Høed, Akselholm, Holmstrup og Jyderup.