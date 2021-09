Årets Lyspunkt

For et år siden rykkede lampekæden Lyspunkt ind i Mega Damborg i Holbæk Mega Center. Og det har været en succes. Der var vitterligt tale om et lyspunkt i en svær tid, da butikschefen besluttede sig for at droppe salget at havemøbler og i stedet bruge pladsen til at sælge alt, hvad lampeskærmen kan begære.