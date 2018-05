På dette foto fra oktober 2015 kan man se, at en del af stien er væsentligt smallere end den oprindelige bredde, som græsarealet nærmest fotografen viser. I dag er Loppestien fortsat markant smallere end for oppløjningen i 2014. Foto: Per Buurgaard Christensen

Årelang strid om sti er endt i retten

Holbæk - 04. maj 2018 kl. 16:29 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En årelang strid om beskaffenheden af den såkaldte Loppestien sydvest for Stigs Bjergby er endt i retten.

Det sker efter, at Holbæk Kommune politianmeldte ejeren af det areal, en del af stien ligger på, for at have siddet kommunens påbud om retablering af stien overhørigt. Det skriver dagbladet Nordvestnyt fredag.

Politianmeldelsen har ført til, at anklagemyndigheden i Midt- og Vestsjællands Politi har rejst tiltale mod Tibirg Landbrug ApS i Stigs Bjergby med krav om, at selskabet betaler en bøde på 5000 kroner for ikke at have efterkommet kommunens krav om genopretning af Loppestien inden 21. april 2016.

Men Tibirg Landbrug ApS mener, at man rent faktisk har opfyldt kravet, og derfor vil selskabet frifindes. Det oplyste direkør Jan Kronborg, da Retten i Holbæk torsdag tog hul på sagen.

- Der er adgang til stien, man kan se, at der er en sti, og den har en fast og farbar overflade. Dermed er kravene i påbuddet opfyldt, pointerede Jan Kronborg med henvisning til ordlyden i Holbæk Kommunes oprindelige krav om, at Loppestien skulle retableres med en »fast og farbar overflade«

Sagen tog sin begyndelse i efteråret 2014, hvor forpagteren af jorden med Tibirg Landbrugs velsignelse pløjede stien op.

Det fik i november 2014 kommunen til at pålægge Tibirg Landbrug at retablere Loppestien i »som minimum ... lige så god kvalitet som den nu nedlagte sti med en fast og farbar overflade.«

Den afgørelse klagede Tibirg Landbrug over til det daværende Natur- og Miljøklagenævnet, der dog i september 2015 stadfæstede kommunens afgørelse.

Holbæk Kommune anerkender, at ejeren har gjort noget for at genskabe stien, men det er bare ikke nok til at opfylde kravet. Blandt andet er stien i dag væsentligt smallere end de oprindelige to meter, og samtidig er stien ikke bragt tilbage til det oprindelige niveau, hvor den lå højere end de omkringliggende marker.

Der ventes dom i sagen i næste uge.

Læs mere i dagbladet Nordvestnyt fredag.