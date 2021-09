Se billedserie 39-årige Anders Lundberg, der selv bor i Holbæk, er ny butikschef for Carl Ras? nye engroscenter. Foto: Carl Ras

Åbningsfest for værktøjsnørder

Holbæk - 07. september 2021 kl. 16:22 Kontakt redaktionen

Carl Ras har netop slået dørene op til sit 19. engroscenter på 1000 kvadratmeter i Holbæk Megacenter.

De fire lokale isenkræmmere, der skal lede Carl Ras i Holbæk, er alle erfarne ildsjæle, der brænder for at rådgive og sælge værktøj og beslag til håndværkere. Dertil har de et bredt kendskab til kunderne i Holbæk by og omegn.

- Jeg har set frem til nye udfordringer og håber, vi kan få opbygget et højt serviceniveau og et stærkt kundegrundlag til det nye engroscenter, som vi kan gøre til håndværkernes foretrukne sted i Holbæk. Her kan jeg trække på mit solide kendskab til området og de gode kunderelationer, jeg har fået etableret i lokalområdet gennem mine 17 år i branchen, fortæller 39-årige Anders Lundberg, der bor i Holbæk og er nyansat butikschef for Carl Ras' nye engroscenter. Som 24-årig blev han udlært isenkræmmer i Kalundborg og har efterfølgende arbejdet som butikssælger og butikschef i STARK's håndværkerbutik i Holbæk indtil nu.

Nu ser Anders Lundberg frem til at få hænderne endnu dybere ned i rådgivning og salg af isenkram til den professionelle håndværker:

- Carl Ras er specialisten i markedet, når det gælder salg af værktøj og beslag til professionelle håndværkere og B2B-virksomheder. Jeg har derfor set frem til at prøve kræfter med at starte en ny butik op fra bunden i lokalområdet, der udelukkende består af professionelt isenkram. Vores nye engroscenter i Holbæk består af mere end 14.000 varenumre, og vi har et bredt sortiment med udvalg af isenkram som låse, søm, skruer og håndværktøj på hylderne med mange valgmuligheder på mærkerne, fortæller han.

Startede hos 'Bjørn'

54-årige Bent Kristiansen, der bor i Fårevejle, er nyansat butikssælger i Carl Ras' nye engroscenter i Holbæk. Han startede som helt ung i lære som isenkræmmer hos den lokale værktøjsgrossist 'Bjørn' i Holbæk. Siden da har han også arbejdet som butikssælger i Starks håndværkerbutik i Holbæk og hos XL Byg i Hørve og kan i dag tælle 36-års erfaring med isenkram i håndværkerbranchen og i Holbæk by og omegn.

- Jeg har glædet mig enormt meget til at være med til at starte det nye engroscenter op i Holbæk, hvor jeg i forvejen har et bredt kendskab til oplandet og mange af kunderne, som jeg har fuldt igennem årene. Det bliver spændende at udvikle på butikken og skabe en god forretning, der kan medvirke til at udvikle branchen i lokalområdet, fortæller han og fortsætter:

Butikspersonalet består også af to nuværende medarbejdere fra Carl Ras, der har erfaring med butikssalg i virksomhedens engroscentre i Roskilde, Slagelse og Ringsted.

- Jeg kender organisationen rigtig godt og ved, hvordan forretningen fungerer, da jeg er rutineret i vores service, vores brede sortiment og hurtige levering samt rådgivning og salg af værktøj og beslag til professionelle kunder, fortæller 49-årige Christian Børresen, der bor i Kirke Såby mellem Roskilde og Holbæk.

53-årige Claus Ancher Christiansen, der bor i Hørve, har arbejdet som værktøjssælger siden han var 17 år gammel - de seneste otte år som butikssælger i Carl Ras' engroscentre i Slagelse og Ringsted. Men han har i mange år ventet på at få mulighed for at være med til at åbne et nyt engroscenter i Holbæk:

- Jeg har altid givet udtryk for, at jeg gerne ville arbejde i Holbæk, hvis Carl Ras en dag åbnede et nyt engroscenter omkring Holbæk by og omegn. Jeg er født og opvokset i området og var for 14 år siden med til at åbne Meredin Tømrerhandel i Holbæk, som jeg var butikschef for.

Kæmpe åbningsfest

Torsdag den 9. september fra kl. 6-16 inviterer Carl Ras håndværkere i Holbæk by og omegn til åbningsfest i det nye engroscenter på Stenhusvej 50 i Holbæk Megacenter.