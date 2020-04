Åbning udsat: 600 elever rammes

Absalonskolen og Bjergmarkskolen, som begge hører under distrikt Holbæk By, skulle efter planen være åbnet i dag. Manglen på hygiejneartikler har dog fået skolelederen til at udskyde åbningen. Foto: Agner Ahm

Holbæk - 16. april 2020

Torsdag morgen åbnede folkeskolerne i Holbæk Kommune for mange hundrede børn.

Eleverne i 0. til 5. klasse og i specialtilbud på Bjergmarkskolen og Absalonskolen i Holbæk må dog vente lidt med at se deres kammerater og lærere. For genåbningen af de to Holbæk By-skoler er blevet udskudt.

Ifølge Morten Mygind Jensen, der er skoleleder på Holbæk By Skole, blev beslutningen om at udskyde åbningen taget i går eftermiddags, efter at man havde opgjort beholdningen af hygiejneartikler på Bjergmarkskolen.

Her kunne man nemlig konstatere, at der kun var sprit til vægdispenserne til cirka én skoledag, sæbebeholdningen ville række til cirka to skoledage ved normalt forbrug, mens man helt manglede de påkrævede engangsservietter med sprit og et rengøringskit til hver af børnegrupperne.

- Jeg er ked af det på forældrenes vegne, for der er mange, der har indstillet sig på, at deres børn skulle i skole. Men det vil ikke være forsvarligt at åbne. For vi vil slet ikke kunne holde det niveau, det er angivet, vi skal kunne holde, siger Morten Mygind Jensen.

Holbæk By Skole har sine egne lagre med hygiejneartikler, men indholdet er blevet afleveret til ældreområdet under corona-krisen.

30 flasker leveret Skolen havde derfor bestilt de ting, den manglede, hos afdelingen Vækst og Bæredygtighed, som så havde bestilt tingene hos en ekstern leverandør. Og skolen var blevet lovet, at hygiejneartiklerne ville nå frem, fortæller skolelederen.

- I går kunne vi så se, at vi fik så lidt, at det var helt umuligt at åbne. Jeg tror, vi fik 30 små flasker med håndsprit. Det ville holde 10 minutter, når vi skulle i gang med 600 børn fra morgenstunden, konstaterer Morten Mygind Jensen, som har fået stillet i udsigt, at der i dag vil dukke flere hygiejneartikler op.

Sker det, åbner Bjergmarkskolen og Absalonskolen fredag. Sker det ikke, bliver åbningen igen udskudt.

Her til morgen kunne de forældre, der havde planlagt ud fra, at de to skoler åbnede, møde op i skolefritidsordningerne og aftale nødpasning med de medarbejdere, der var til stede, også selvom børnene ikke var tilmeldt.