Det var lykken, da Annette Johansen og hendes mand Ole Peter Johansen på Plejecenter Samsøvej efter to måneder så hinanden. Nu er der håb om flere besøg og måske med mad og drikke. Foto: Margit Pedersen Foto: Margit Pedersen

Send til din ven. X Artiklen: Åbner for flere besøg til beboere på plejecentre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Åbner for flere besøg til beboere på plejecentre

Holbæk - 28. maj 2020 kl. 06:59 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere beboere kan få besøg på plejecentre, og flere kan komme på besøg. Restriktionerne er lempet i Holbæk Kommune, der må nu være to gæster til en beboer, og der kan gennemføres dobbelt så mange besøg i løbet af dagen.

Behovet for at se sine slægtninge på plejecentre er stadig stor, og det betyder en ventetid på op til en uge. Det vil stadig ikke være muligt med daglige besøg, med mindre det kan foregå som en gåtur uden for plejecentrets matrikel.

Der skal ikke bestilles tid, men udflugten aftales med plejecentrets personale, som sørger for, at beboeren er klar til en gåtur.

Lempelserne kommer både for at opfylde behovet for besøg og efter erfaringerne med den første lille genåbning. Derfor kan en beboer nu have to besøgende ad gangen, og de må gerne have mad, drikke og eget service med. Det kan for Annette Johansen og hendes mand Ole Peter Johansen på Plejecentret Samsøvej være endnu et skridt tilbage til tiden før coronakrisen. Hun besøgte ham dagligt, og har det svært med en uge mellem besøgene. Tidligere lavede hun også nogle gange mad til dem begge i hans lille køkken i boligen.

Besøg må dog stadig kun foregå udendørs og vare 30 minutter. For at imødekomme ønskerne, sættes flere telte op, og det bliver muligt at være på altaner og terrasser, så flere beboere kan have besøg på samme tid.

Retningslinjerne er fortsat to meters afstand og ingen kram, kys og håndtryk.