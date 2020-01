Åbent hus i fitnessforeningen

Hvert center - sit koncept

- Vi har efterhånden mange muligheder for at holde os i form her i Jyderup, og hvert center har forskellige koncepter. Nogle steder kommer man hurtigt igennem træningen, andre steder kan man med personlige trænere få lagt træningsprogrammer og så videre. Her hos os, er vi stolte af at have lave priser og af at alle vores instruktører er uddannede hos DGI. Det gælder både dem, der har med fitnesscentret at gøre - og dem, der er instruktører for vores stationære cykelhold. Afhængigt af sæsonen, er der op til seks hold at deltage på, hvis man vil holde sig i god form »på to hjul«. Der er godt booket på cykel-holdene i vinterperioden, og ved arrangementet er en instruktør til stede, fortæller Grethe Pilebjerg, der i fremtiden overlader foreningens pr-arbejde til Bjørn Olsen.