Foto: Per Christensen

Åben for coronatest hele påsken

Corona-smitten er for opadgående i Holbæk Kommune i disse dage.

Men det er nemt at blive testet, før man mødes til små påske-sammenkomster. Der er åbent på teststederne i alle helligdagene.

I Region Sjællands testcenter på Rebslagervej i Holbæk er der åbent alle dage fra klokken 9 til 20.30. Her skal man bestille tid i forvejen på coronaprover.dk. Avisen lavede et hurtigt tjek både tirsdag og onsdag morgen, og begge dage var det muligt at få en tid dagen efter.