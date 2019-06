Åben dåb i Skt. Nikolai

- Hvert af de mennesker, der kom og ønskede dåb, havde tænkt grundigt over det, og det havde en stor betydning for hver af dem, at det endelig kunne ske. Der kan være mange forklaringer på, at man ikke er blevet døbt som spæd. For nogle familier kan det måske være uoverskueligt at planlægge dåb og forberede en stor fest. Med drop ind-dåb er der mulighed for, at intet står i vejen for det, det egentlig handler om, nemlig dåben og relationen til Gud. Her kommer man simpelthen ind fra gaden, taler med en præst og bliver døbt.