Se billedserie Kransen i anledning af rejsegildet kan lige anes på toppen af den 10 etager høje bygning. Foto: Kaj Ove Jensen

96 nye boliger vækker begejstring

Holbæk - 28. august 2020 kl. 12:27 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På en regnfuld dag var der alligevel lutter glæde, da der i går var rejsegilde på opførelsen af de 96 almene familieboliger i Holbæk Have i Holbæk.

Bygherre på de nye boliger er boligselskabet Alliken, og der var enighed om, at det kun bliver et godt sted at bo med både naturen og byen tæt på. Boligerne er fordelt på to bygninger på to etager, én på fire og én på seks samt den højeste på 10 etager.

- Når jeg sejler med Orøfærgen, har jeg tænkt, hvad er det for et tårn, der rager op? sagde Holbæk Kommunes borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S).

De 10 etager var oppe i fuld højde i forsommeren.

- Det er gået helt vildt stærkt, sagde borgmesteren med tanke på, at første spadestik 30. september i fjor.

Hun glædede sig over, at der i 2019 flyttede over 4000 borgere til Holbæk Kommune fra andre kommuner. Og med de nye almene familieboliger kan endnu flere få glæde af at bo i kommunen.

Alliken bygger gerne mere i byen Næstformand i boligselskabet Alliken, Mogens Justesen, Jyderup, bemærkede, at byggeriet er det første i den nye bydel, Holbæk Have, og man ser frem til at få naboer. Han tilføjede, at Alliken også gerne byder ind på flere projekter i Holbæk, for eksempel opgaven med at etablere et nyt plejecenter.

- Og som ansat i 3F er jeg glad for at sige, at vores faglige byggefolk ikke har hørt eller set forhold på byggepladsen, som har givet anledning til hævede øjenbryn eller det, der er værre, sagde Mogens Justesen.

Også partner Karsten Nagel fra arkitektfirmaet Mangor & Nagel havde ros til totalentreprenøren for et rigtig godt samarbejde, og det samme havde dagens toast­master, kundechef hos Alliken, Bent Gordon.

Leverancer er kommet i hus trods corona Lars H. Nielsen, afdelingsdirektør hos Adsbøll Entreprise, bemærkede blandt andet, at den 50 centimeter dybe bundplade blev støbt under højhuset på rekordtid. Og coronaen har heller ikke betydet forsinkelser i leverancerne fra udlandet, nemlig badekabiner fra Polen og stål fra Tjekkiet.

Selv om arbejdet skrider hurtigere frem end tidsplanen, er meldingen fra kundechef Bent Gordon stadig, at boligerne er klar engang til sommeren næste år, og udlejningen begynder tre måneder før, at man er sikker på en indflytningsdato.