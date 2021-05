96 nye boliger står snart klar

Rådgiveren er arkitektfirmaet Mangor & Nagel, mens totalentreprenøren er Adsbøll Entreprise. De nye boliger ligger blandt andet i bygningen på 10 etager, mens de øvrige er på seks og fire etager samt to bygninger, der er to etager høje.

- Efter overtagelsen skal vi have bygningerne i drift med installationer og andet. Derefter sker indflytningen i to omgange - midt i juni og sidst i juni. Vi fordeler det, for det er ikke til at håndtere, at så mange flytter ind samtidig, siger Bent Gordon.