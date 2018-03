Interessen for ingeniøruddannelsen i Kalundborg bider sig fast. Foto: Foto: Eva Lyng Johansen

94 ansøgere til nye uddannelser

Holbæk - 15. marts 2018 kl. 14:13 Af Allan Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er stor interesse for de nye uddannelser i Holbæk og Kalundborg.

Det viser tallene for søgningen til kvote 2, oplyser Professionshøjskolen Absalon i en pressemeddelelse.

Uddannelsesmuligheder for de unge i Nordvestsjælland og bedre grundlag for at rekruttere sygeplejersker i området er målet med etableringen af en sygeplejerskeuddannelse i Holbæk.

Og hele 66 ansøgere har søgt Holbækuddannelsen som 1. prioritet. Uddannelsen vil indholdsmæssigt lægge sig tæt op ad de øvrige sygeplejerskeuddannelser i regionen, men med patienten som et særlig fokus. Det er fx planen, at den studerende skal have mulighed for at følge den enkelte patient i både regionalt og kommunalt regi.

I sommeren 2017 åbnede Absalon regionens første ingeniøruddannelse - diplomingeniør i bioteknologi - i Kalundborg. Igen i år er der god søgning til uddannelsen i kvote 2, hvor de studerende ifølge Absalon er tiltrukket af det meget tætte samarbejde mellem uddannelsen og store virksomheder som blandt andet Novo Nordisk, Novozymes og Kalundborg Forsyning.

28 studerende har søgt uddannelsen som førsteprioritet. Sidste år var tallet 33.

Camilla Wang glæder sig over, at interessen for uddannelsen nu bider sig fast med så fin en søgning også her i uddannelsens år 2.

- Det glæder mig særligt, fordi adgangskravene er blevet strammet siden sidste år, idet ansøgerne nu skal have kemi på B-niveau i deres adgangsgivende eksamen. Vi har været lidt bekymrede for, om det ville være en stopklods for ansøgningen, siger Camilla Wang.