900.005 LAG-kroner til tre projekter

Der var støtte til tre projekter i Holbæk Kommune, da bestyrelsen i den lokale aktionsgruppe (LAG) for Midt-Nordvestsjælland uddelte 3,5 millioner kroner.

Der var modtaget 52 ansøgninger, og der kunne blive støtte til hver fjerde, nemlig 13. Støtten skal være med til at skabe liv og vækst i landdistrikterne i de fem kommuner Holbæk, Odsherred, Kalundborg, Lejre og Sorø.

I Holbæk Kommune var der 400.000 kroner til Hawila Project. Hawila er et bevaringsværdigt sejlskib, som de seneste år mest har ligget i Kastrup på Amager.

Det ejes af en nonprofit-organisation, Hawila Project, som de seneste år har renoveret det bevaringsværdige sejlskib. Det skal have base i Holbæk Havn og skal bruges til CO2-fri søtransport. Hawila er bygget i Risør i Norge i 1935. Det tomastede skib sejlede indtil slutningen af 1950'erne med gods mellem Sverige og Norge. Senere sejlede det blandt andet med skolebørn.

Støtte til to projekter på Tuse Næs

Der var 300.000 kroner fra LAG Midt-Nordvestsjælland til Tuse Næs Jagtforening. Pengene skal bruges til et nyt klubhus, som er tænkt på en ny og innovativ måde, så det kan blive et folkehus for hele Tuse Næs.