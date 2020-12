900 år gammel kirke trænger til nyt tag

Kirken i Tveje Merløse trænger til at blive sat i stand. Hist og her kan man kigge gennem taget. Det skal der gøres noget ved så hurtigt som muligt, så nu går menighedsrådet i gang med at finde midler til arbejdet og kontakter de relevante myndigheder. Nationalmuseet og Den Kgl. Bygningsinspektør skal med ind over projektet. Tveje Merløse Kirke er immervæk tæt på 900 år gammel.

- Vi har et stykke tid vidst, at nogle af teglene var løse. For nogen tid siden var en medarbejder oppe på kirkens loft og kunne derefter fortælle, at man her og der kunne kigge ud mellem teglene, siger Ib Henriksen, der er næstformand for menighedsrådet i Tveje Merløse.