Kun møder med et mindre antal deltagere bliver gennemført, mens langt de fleste arrangementer og overnatninger bliver aflyst på Hotel Strandparken. Foto: Anders Ole Olsen

90 procent på hotel er aflyst - én kok fyres

Holbæk - 17. marts 2020 kl. 15:54 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om 90 procent af alle arrangementer og overnatninger er aflyst hos Hotel Strandparken i de kommende uger, så har stedet hidtil kunnet nøjes med at fyre en enkelt ansat.

- Hotel Strandparken har åbent, men vi har selvfølgelig fået mange annulleringer. 90 procent af konferencerne, møder for foreninger og virksomheder, private arrangementer og enkelstående hotelovernatninger er blevet aflyst, fortæller Connie Christensen.

Hun er stadig hovedejer af Hotel Strandparken, mens hotellets direktør Stine Sommer Gejel Knudsen og køkkenchef Jimi Holm Pedersen ejer en mindre del.

- Vi har desværre måttet sige farvel til en enkelt, og vi håber, at vi kan holde det på dét. Vi har lukket a la carte-­restauranten, og derfor er en fastlønnet kok blevet opsagt, forklarer Connie Christensen.

Modellen med lønkompensation er fravalgt Hotel Strandparkens mål er at fastholde så mange medarbejdere som muligt. For at begrænse lønomkostningerne mest muligt i en periode, hvor der ikke er meget at bestille, bruges nogle af mulighederne i de hjælpepakker, der er stablet på benene.

Men da ikke alle kan kombineres, har Strandparken fravalgt muligheden for lønkompensation i perioden 9. marts til 9. juni, som regeringen og arbejdsmarkedets parter præsenterede lørdag.

Det skyldes blandt andet, at virksomheden slet ikke må fyre, hvis den ønsker at benytte sig af modellen med lønkompensation.

- Vi sender hjem alt dét, vi kan indtil den 29. marts, hvor de så kan være på dagpenge. Andre går på ferie, og vi arbejder på fuld tryk for at sende nogle på efteruddannelse via e-learning, så der kan ske godtgørelse, forklarer Connie Christensen.

Derimod har hun på Vilcon Hotel & Konferencegaard ved Sørbymagle valgt at benytte sig af muligheden for lønkompensation, fordi det ikke er et hotel på helt samme måde som Strandparken. På Vilcon kan hun selv klare maden til de få overnattende gæster.

På Strandparken, hvor de fleste er timelønnede, sendes seks-otte medarbejdere hjem på den ene eller anden ordning, mens der bliver fire-­fem stykker tilbage.

Konfirmationerne nærmer sig Der holdes stadig små møder med fem-seks mennesker, og her er maden portionsanrettet. Der er ikke forbud mod buffet, men portionsanretning anses for mere sikker.

Sæsonen for konfirmationer står for døren.

- Vi vil prøve at finde løsninger, så arrangementerne kan flyttes til en anden periode, og afbestillingsgebyret kan undgås. Det kunne være, at arrangementet kunne holdes i juli, hvor folk måske ikke skal udenlands, siger Connie Christensen.