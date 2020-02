89-årig i solo-uheld med bil

Af endnu ukendte årsager var en 89-årig mand i går, mandag, involveret i et solo-uheld med en bil på Roskildevej i nærheden af Ågerup.

Den 89-årige, der er fra Holbæk, mistede herredømmet over bilen, han kørte i. Den kørte af vejen og ind i et hegn ud for ejendommen Roskildevej 404.