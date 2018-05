86 mere i job kan få bugt med ghetto

Agervang skal af ghettolisten. Det er den målsætning, der arbejdes med i et oplæg til politikerne i udvalget for beskæftigelse og uddannelse i Holbæk Kommune.

Hvis det lykkes Holbæk Kommune at få 86 beboere i Vang-kvarteret fra overførselsindkomst til beskæftigelse, er Agervang ikke længere at betragte som en ghetto ud fra de kriterier, der er opstillet.

Et boligområde bliver målt på fem parametre: Beskæftigelse, uddannelse, kriminalitet, indkomst og herkomst, og en for høj eller lav score på tre af områderne udløser en placering på den omdiskuterede liste. Hvis Agervang kan få beskæftigelsen op, er det kun parametrene herkomst og uddannelse, der opfylder ghettokriterierne.

Målsætningen er, at yderligere 86 personer skal være i beskæftigelse i kvarteret, hvor 982 borgere er i den erhvervsaktive alder, inden udgangen af 2018. Syv ud af 10 i den erhvervsaktive alder har modtaget overførselsindkomst inden for det seneste år - nogle hele året - andre kun i en periode.

For at ryge af ghettolisten skal boligområdet dog to år i træk have en tilstrækkelig høj andel af beskæftigede. Hvis 40 procent eller flere står uden for arbejdsmarkedet, er ghettokriteriet opfyldt.