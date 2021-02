Jens Vilhelm fylder 85 år den 15. februar, men den står stadig på dagligt arbejde med at ordne regnskaber. Privatfoto

85-årig ordner stadig regnskaber

Holbæk - 12. februar 2021

- Hvis helbreddet holder, så fortsætter jeg lidt endnu.

Det fortæller Jens Vilhelm Hansen, Søndersted, der fylder 85 år mandag den 15. februar. Det er arbejdet med regnskaber, som han trods sin alder, ikke lige har tænkt sig at kvitte.

Hans enkeltmandsfirma (det vil sige personligt ejede) firma med navnet Revisor Jens Vilh. Hansen blev stiftet 1. januar 1971. Det vil altså sige, at han har passeret de 50 år med virksomheden.

- Jeg har vel 25 klienter tilbage. Jeg arbejder nok i gennemsnit syv-otte timer dagligt, men laver indimellem også noget andet, forklarer Jens Vilhelm, som han hedder i det daglige.

Han har i alle årene drevet virksomheden fra privatadressen, Mose­gaarden på Mogenstrupvej 16 i Søndersted, nord for Undløse. Regnskabskunderne er især landmænd, håndværkere og vognmænd. Geografisk ligger de fra det sydlige Odsherred, over Holbækegnen og ned til Stenlilleområdet.

- På sit højeste, havde jeg 40-45 kunder. Det betød arbejde i 10-12 timer dagligt og indimellem også i weekenden, beretter Jens Vilhelm.

Mejeri og landboforening Mandagens fødselar bor på den ejendom, hvor han er født og opvokset. Efter syv års skolegang på Søndersted Skole var han hjemme og hjalp til ved landbruget.

I 1956 blev han soldat i Avedøre i 16 måneder. I 1960 var han et halvt år på landbrugsskole i Tune.

- Jeg fandt ud af, at landbruget nok ikke var dét, jeg skulle satse på resten af min tid. Et års tid efter landbrugsskolen fik jeg job på mejeriet i Undløse med at køre rundt og hente mælk, og her var jeg i cirka otte år, fortæller Jens Vilhelm.

Han blev i 1963 gift med Vibeke, og parret boede først til leje i et hus i Undløse. Efter et par år købte de hus i Søndersted, og for cirka 50 år siden overtog parret hans fødehjem, Mosegaarden.

Lidt før fik Jens Vilhelm job på Holbæk Landboforenings regnskabskontor i halvandet år.

- Dengang var læretiden her nok til, at jeg kunne begynde for mig selv med regnskabsvirksomhed, siger Jens Vilhelm.

Sideløbende blev gården med 20 hektar jord drevet. Omkring 1990 overtog sønnen Carsten halvdelen af ejendommen, og der var også malkekøer. De blev skiftet ud med kødkvæg, da Carsten blev ramt af sygdom. Han døde i 2011, og siden har der ikke været dyr på Mosegaarden, og jorden er bortforpagtet.

En periode i lokalpolitik Jens Vilhelm var i fire år, 1986-89, konservativt medlem af Jernløse Kommunalbestyrelse. Han var med i økonomiudvalget og kunne godt lide arbejdet. Men da han ikke opnåede genvalg og regnskabsvirksomheden voksede, stillede han ikke siden op.

Mosegården er overtaget af datteren Inger Petri, Brorfelde. Der er to boliger, så foruden forældrene bor også Carstens enke og hendes nye mand på adressen.

Vibeke og Jens Vilhelm har seks børnebørn og to oldebørn.

På grund af coronaen bliver fødselsdagen på mandag kun markeret med den nærmeste familie.