820.000 kroner til borger-projekter

200.000 kroner kan bruges til at lave et salgsprospekt for denne fløj af Østergården, som har stået tom i lang tid. Foto: Agner Ahm

Holbæk - 26. januar 2021 kl. 10:35 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Undløseborgerne har en ønskeseddel til kommunen, og nu indstiller administrationen, at der sendes 820.000 kroner til området for at sætte gang i en række projekter.

Som tidligere omtalt er Undløse et af de lokalområder, hvor kommunen vil gøre en særlig indsats for at skabe en positiv udvikling.

Siden august har Undløseborgerne været på banen for at finde forslag til projekter, der kan gøre området til et mere attraktivt sted at bo.

Den foreløbige liste dækker emner fra nye boliger til folkeskov, kunstgræsbane og mere sikker trafik.

På deres møde senere i dag, tirsdag, skal politikerne i projektudvalget for udvikling af lokalområderne se på et forslag, hvor administrationen har sat beløb på.

200.000 til Østergården Et af de lokale ønsker er, at den tomme del af Østergården udnyttes til seniorboliger.

Her indstiller administrationen, at man bruger 200.000 kroner på at få lavet et salgsprospekt, som beskriver den ledige fløj og skitserer nogle muligheder.

Af administrationens op- læg fremgår det, at embedsmændene tror, det kan blive temmelig meget op ad bakke at få nogen til at give sig i kast med projektet.

Men det er så heller ikke være, end at projektet skal have en chance. Og målet er, at salgsprospektet skal »skitsere et salgbart projekt«.

Sti og legeplads Politikerne har allerede vedtaget, at Undløse skal have en ny skov på et cirka fem hektar stort areal syd for Syvendeskovvej i den østlige udkant af Undløse. Skoven vil blive plantet til foråret, og tanken fra kommunens side var, at der skal være en trampesti fra byen til skoven. Men borgerne vil gerne have nemmere adgang, og administrationen indstiller derfor, at der bevilges 150.000 kroner til at opgradere stiforbindelsen til en cykel- og handicapvenlig sti.

Skoven skal ikke bare bestå af træer. Her kan også laves mødesteder med legeplads til børnene og træningsområde til de voksne. Shelter og bålplads kunne også være en del af faciliteterne. Her indstiller administrationen, at der sendes et tilskud på 120.000 kroner til Undløse.

350.000 til trafikken Blandt Undløse-borgerne er der også et ønske om at forbedre trafiksikkerheden. Og den sag handler ikke mindst om fart. Lokalt er der fremført et ønske om 40 kilometer i timen i Undløse og nabobyen Østrup.

En lavere fartgrænse skal formentlig understøttes af ting som bump og chikaner. Indstillingen fra administrationen er, at der foreløbig reserveres 350.000 kroner til at gøre noget ved farten i Undløse.

Nej til kunstgræs Det eneste lokale ønske, som administrationen ikke er lun på, gælder en kunstgræsbane til Undløse Boldklub.

Administrationen peger på, at kunstgræsbaner er kostbare, især når de skal være miljøvenlige. Eksempelvis koster den nye kunstgræsbane i Svinninge næsten syv millioner kroner.

Administrationen har desuden kortlagt, hvad der er af almindelige græsbaner og kunstgræsbaner i kommunen. Og embedsmændenes konklusion er, at behovet i Undløse ikke er stort nok til at begrunde en ny kunstgræsbane.

Umiddelbart kunne der godt findes 300.000 kroner til projektet, selv om indstillingen altså er et nej.

Lars Qvist (S), som er formand for projektudvalget, vil ikke melde sin holdning ud, før han har drøftet det med de øvrige politikere i udvalget.

- Men jeg kan da godt sige, at vi nu kender administrationens indstilling. Men det er altså politikerne, som bestemmer, siger han.

Og dermed er det i hvert fald ikke udelukket, at Undløse alligevel får en håndsrækning til kunstgræsbanen.