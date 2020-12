82-årig mand kørte spritkørsel - konen blev også sigtet

Et ældre ægtepar fra Holbæk gjorde søndag middag uheldigt opmærksom på sig selv på Skovvejen ved Jyderup.

Da politipatruljen efterfølgende bad manden om at puste i alkometeret, indikerede det, at han havde en alkoholpromille højere end den tilladte på maksimalt 0,5.

Den ældre herre blev således sigtet for spirituskørsel, og da han samtidig havde siddet bag rattet uden gyldig førerret, blev han også sigtet for det forhold.

Politiet fandt dog også blokken frem i forhold til mandens 62-årige hustru. Hun blev sigtet for at have overladt sin bil til ægtefællen, selv om han ikke havde noget kørekort.