Inden for de seneste par år er Mogens Nielsen begyndt at fotografere med drone.

80-årig er stadig aktiv - nu også med drone

Ganske vist er der ikke helt så meget fart på som tidligere. Men der er stadig gang i aktiviteterne på flere fronter for Mogens Nielsen, Friggasvej 9, Holbæk, der fylder 80 år torsdag den 28. januar.

Han kan se tilbage på et langt og virksomt liv. Og hvis det ikke var for coronarestriktionerne, så skulle der have været fest i Tuse Forsamlingshus. Her var han i øvrigt formand i 1995-2015. Han kom ind i en svær periode, fordi kommunen begyndte at nedtrappe tilskuddene til forsamlingshusene, men det er lykkedes at redde huset i Tuse.