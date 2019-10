Norsk politi har siden foråret 2018 målrettet arbejdet på at optrevle de netværk, der forsyner blandt andet bandemiljøet i Oslo med hash. Det har ført til anholdelse og domme til flere danskere for indsmugling af hash. Foto: Kripos Foto: KRIPOS,lut001

72-årig på ny dømt for enormt hashlager i landsby

Holbæk - 07. oktober 2019 kl. 14:10 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

72-årige Birger Froberg Hansen fra Søstrup ved Holbæk er mandag i Østre Landsret i København blevet idømt seks års fængsel for opbevaring af en enorm mængde hash tiltænkt det norske bandemiljø.

Dermed fik folkepensionisten ikke noget ud af at anke dommen fra april i år, hvor Retten i Holbæk sendte den nu 72-årige mand seks år bag tremmer.

Landsrettens dom var både i skyldsspørgsmålet og strafudmålingen en stadfæstelse af byrettens afgørelse, som Birger Froberg Hansen selv havde anket til frifindelse.

Men heller ikke dommerne i Østre Landsret troede på Birger Froberg Hansens forklaring om, at han intet kendte til de 64 kasser med hash, som Midt- og Vestsjællands Politi fandt i hans garage i Søstrup 27. juni sidste år.

Den 72-årige har både under sagen i byretten i Holbæk og igen mandag i landsretten forklaret, at han troede kasserne indeholdt fliser, ligesom der også skulle være et komfur i garagen. Det var alt sammen noget hans nu 53-årige ven fra Odense havde opmagasineret.

Den udlægning står i kontrast til Birger Froberg Hansens egen forklaring til først politiet kort efter sin anholdelse og igen dagen efter i grundlovsforhøret, hvor han ved begge lejligheder sagde, at han havde givet vennen lov til at opbevare 200-300 kilo, måske op til 500 kilo hash i garagen i Søstrup.

Ligesom Retten i Holbæk afviste domsmandsretten i Østre Landsret den nye version. Retsformanden, landsdommer Ib Haunsgaard Trabjerg, sagde, at landsretten delte byrettens vurdering af beviserne.

Den eneste ændring i dommen i forhold til byretten var den mængde hash, Froberg Hansen blev dømt for.

Oprindeligt var han tiltalt for at have været i besiddelse af godt 2,2 tons hash på sin ejendom. Det var den mængde inklusive emballage, som politiet fandt i garargen.

I mellemtiden er hashen nu blevet vejet uden indpakning, og tiltalen i landsretten lød derfor på besiddelse af 1826 kilo hash.

Det fik dog ingen betydning for strafudmålingen, og Østre Landsret nåede frem til, at seks års ubetinget fængsel er en rimelig straf.

- Efter den meget alvorlige karakter af denne kriminalitet har vi fundet, at byretten har udmålt straffen helt korrekt. Vi mener ikke, at der er grundlag for en mildere straf, sagde retsformand Ib Hausgaard Trabjerg ved domsafsigelsen og dermed fik anklager Andreas Kjærulff, Statsadvokaten i København, medhold i sin påstand.

Omvendt havde den 72-åriges forsvarer, Michael Juul Eriksen, talt for op mod en halvering af straffen, fordi Birger Froberg Hansen i hans øjne kun har spillet en lille rolle i smuglernetværket, hvor tre andre danskere i øjeblikket sidder på anklagebænken i byretten i Oslo.

Blandt dem er den 53-årige odenseaner, der af norsk politi betragtes som hovedmand i indsmuglingen af de store mængder hash til Norge, hvor aftagerne skulle være en del af bandemiljøet i Oslo.

Michael Juul Eriksen og hans klient ville gerne have haft den 53-årige ven til at vidne i sagen herhjemme, men det har han afslået gennem sin advokat i Norge, og det har han ret til, idet han som nævnt selv er tiltalt.

Omvendt skal Birger Froberg Hansen nu afgive vidneudsagn i den norske straffesag. Det kommer til at foregå via video fra fængslet i Danmark, hvor han nu kan se frem til at tilbringe de kommende år.

Foruden besiddelsen af den store mængde hash blev Birger Froberg Hansen også dømt for i to tilfælde at have overdraget 200 kilo hash til den 53-årige dansker, som hentede hashen i Søstrup og herefter kørte den til Norge via Sverige.

Med dommen i Østre Landsret har Birger Froberg Hansen udtømt sine ankemuligheder. Hans forsvarer Michael Juul Eriksen sagde dog efter retsmødet til sn.dk, at de nu vil forsøge at få sagen indbragt for Højesteret.

- Vi føler, at dommen er for hård i forhold til den rolle, min klient har haft i det her, sagde Michael Juul Eriksen.

Landets øverste retsinstans kan ikke omgøre selve skyldsspørgsmålet, men har mulighed for at ændre på længden af straffen.

Det er Procesbevillingsnævnet, der efter anmodning fra den dømte, tager stilling til, om sagen kan komme for Højesteret.

