72-årig bilist anholdt for spritkørsel

Torsdag aften skete der et sammenstød i et kryds, da en 72-årig mand fra Vipperød i en personbil kørte fra Nygårdsvej ud på Nybyvej.

Politiet testede på stedet den 72-årige med et alkometer, da der var mistanke om, at han var spirituspåvirket. Alkometeret viste, at hans promille var over det tilladte, så han blev anholdt og sigtet for spirituskørsel.