71-årig ændrer forklaring om enormt hashfund: Troede det var fliser

Holbæk - 24. april 2019 kl. 13:10 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selv om der stod 64 papkasser i hans garage, havde en 71-årig mand fra Holbæks sydlige opland ingen anelse om, at kasserne indeholdt lidt over 2,2 ton hash, som Midt- og Vestsjællands Politi fandt ved en ransagning på adressen 27. juni sidste år.

Sådan forklarede den 71-årige onsdag formiddag i Retten i Holbæk. Her er han tiltalt for besiddelse af den enorme mængde hash samt for i to omgange i dagene op til politiets ransagning at have overdraget henholdsvis cirka 240 kg og en ukendt mængde emballeret hash til en af hans gamle venner, en 52-årig mand fra Odense.

Ifølge politiet smuglede den 52-årige hashen ind i Norge, hvor fynboen blev anholdt dagen før, politiet slog til mod den 71-årige. Begge mænd har siddet varetægtsfængslet siden.

- Jeg kender ikke noget til hashen, og vi havde ikke lavet nogen aftale om, at han kunne opbevare hash hos mig. En dag kom han forbi og ville gerne stille nogle fliser og en kogeplade, fordi han vist var på vej til Polen, og det gav jeg ham selvfølgelig lov til. Det var først da politiet kom, at jeg fandt ud af, at det var hash, lød forklaringen fra den 71-årige.

Hans totale afvisning af kendskab til de 2,2 ton hash, der er blandt de allerstørste beslaglæggelser herhjemme i 2018, er en markant anden forklaring end den, han ifølge retsbogen gav i grundlovsforhøret 28. juni sidste år.

Onsdag fremlagde anklager John Catre Nielsen uddrag fra retsbogen, hvor den 71-årige i dommerens gengivelse skal have sagt, at han godt vidste, at den 52-årige kammerat havde placeret hash i garagen. Den 71-årige havde dog kun sagt ja til 200-300 kilo, måske 500 kilo, er der noteret i retsbogen fra grundlovsforhøret.

Dagbladet Nordvestnyt var til stede i den åbne del af grundlovsforhøret og skrev efterfølgende, at den 71-åriges forsvarer, Thomas Philip, oplyste, at klienten erkendte sig delvist skyldig i at have haft hash opbevaret på sin ejendom, men at han kun skal have givet accept til opbevaring af mellem 300 og 500 kilo.

På trods af ordlyden i retsbogen kunne den 71-årige slet ikke genkende, at han skulle have vidst, at der var oplagret hash i hans garage.

- Det har jeg ikke sagt. Jeg talte om, hvor mange kilo fliser og køkkenudstyr, den 52-årige kunne have i garagen, sagde den tiltalte mand i retten onsdag.

Manden er dårligt gående, og han har svært ved at høre alt, hvad der foregår i retslokalet.

- Akustikken i de her retslokaler er meget, meget elendig. Det var den også under grundlovsforhøret, sagde en 71-årige og mente, at det kunne være forklaringen på, at retsbogen fra dengang rummer en anden forklaring end den, han præsenterede for retten onsdag.

Han havde dog ikke noget bud på, hvordan dommeren, der har skrevet retsbogen, kunne have misforstået den dengang sigtedes egen forklaring.

Han udpegde på et af politiets billeder fra garagen, at der var fliser i garagen.

På grund af den dårlige fysik kom den 71-årige ikke selv så meget ude i garagen, der også har karakter af et værksted, og af samme grund havde han ikke hjulpet den 52-årige odenseaner med at bære kasserne ind i garagen, da han kom med dem i sin stationcar i tiden omkring kristi himmelfartsdag i begyndelsen af maj 2018.

Den 52-årige havde fået en nøgle, så han selv kunne låse sig ind og ud på ejendommen syd for Holbæk.

Når politiet kunne gøre et hashfund i den størrelsesorden på en ejendom lidt uden for Holbæk skyldets det en større efterforskning anført af det norske rigskriminalpoliti, Kripos, rettet mod narkotikasmugling til bandemiljøet i Oslo.

Norsk politi havde i en periode i samarbejde med Fyns Politi haft den nu 52-årige mand fra Odense under observation. Fyns Politi havde to gange i juni 2018 set manden lægge vejen forbi den 71-årige mands ejendom ved Holbæk på sin rute mellem Odense og Norge, og i begge tilfælde havde politiet i Norge kunnet beslaglægge omkring 250 kilo hash pr. tur.

Straks efter, at norsk politi den 26. juni slog til og anholdte den 52-årige dansker, der i Norge betegnes som hovedmand i smuglernetværket, blev Midt- og Vestsjællands Politi bedt om at ransage den 71-åriges ejendom.

Og her var der hurtigt gevinst for politiets specialgruppe.

- To narkohunde går direkte over i hjørnet af garagen til papkasserne. Mine kolleger åbner en kasse, og den er fyldt til randen med hash, sagde en politikommissær fra specialpatruljen, der var indkaldt som vidne.

Og derefter fandt politiet så i alt godt 2,2 tons hash i de mange papkasser. Kort efter blev den 71-årige anholdt, da han vendte hjem til sin ejendom, mens politiet var i gang med ransagningen.

Retssagen mod den 71-årige fra fra Holbæks sydlige opland fortsætter onsdag, og der er også afsat tid til et retsmøde i sagen torsdag. Det er dog muligt, at der allerede afsiges dom i sagen onsdag eftermiddag.

