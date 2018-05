Se billedserie Det er Jan Thomassens far, Arne Thomassen, der grundlagde Tommy Sko i 1948. Foto Jette Bundgaard.

70 år med sko til hele familien

Holbæk - 02. maj 2018

Mariane og Jan Thomassen markerer i disse dage, at det er 70 år siden, familievirksomheden Tommy Sko blev grundlagt.

Den 1. maj var det præcis 70 år siden nu afdøde Arne Thomassen åbnede sin kombinerede skomager- og skoforretning og samtidig grundlagde en af Holbæks ældste, familiedrevne forretninger.

Forretningen hed »Smedelundsgades Fodtøjsforretning« og blev ved overtagelsen omdøbt til Tommy Sko. Navnet lever videre i det anpartsselskab, som i dag driver virksomheden. Det har også bidt sig fast i hukommelsen og vækker stadig genkendelse hos mange lokale kunder:

- Det er sjovt, for selvom det snart er 20 år siden, vi skiftede navn fra Tommy Sko til Skoringen, er der gamle holbækkere, som måske er kommet her som børn, der stadig kalder os for Tommy Sko, siger Jan Thomassen, der er anden generation i familievirksomheden og sammen med sin hustru, Mariane Thomassen, driver to Skoringen-forretninger på Ahlgade i Holbæk og en i VestsjællandsCentret i Slagelse.

Den første forretning bredte sig for 70 år siden på kun 14 kvadratmeter og havde foruden indehaveren kun én ansat: en skomagersvend. I dag råder de tre forretninger over i alt 1.250 kvadratmeter i to byer, Holbæk og Slagelse, og en medarbejderstab, der er vokset til 25. Af disse har tre arbejdet i Tommy Sko/Skoringen i mere end 30 år.

- Ønsket om at yde en god service og have tilfredse kunder er det samme som for 70 år siden, slår Jan Thomassen fast og fortsætter: - Helt central er også den fantastiske og uundværlige opbakning fra vores engagerede personale. Man kan sige, at vi handler med »Familien Danmark« og samtidig føler os lidt som »Familien Tommy Sko« her på arbejdspladsen. Forstået på den måde, at vi prioriterer, at alle kommer godt ud af det med hinanden i hverdagen.