En elev i 7. klasse på skolen i Gislinge er testet positiv for corona. Alle elever i klassen skal blive hjemme og må først komme tilbage, når er testet negativ. Foto: Christina Quist

Artiklen: 7. klasse sendt hjem - elev testet positiv for covid-19

7. klasse sendt hjem - elev testet positiv for covid-19

Eleverne 7. klasse på Gislinge Skole skal ikke møde mandag, klasssen er sendt hjem, efter en elev er testet positiv for covid-19. Eleverne kan vende tilbage, når de er blevet testet positiv.

Alle forældre har i dag lørdag fået besked om situationen, men det er kun 7. klasse, som er sendt hjem for at blive testet og vente på resultatet.