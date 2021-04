67-årig mand døde i sin bil på mark

Ifølge politiet skyldtes uheldet, at den 67-årige var blevet dårlig under kørslen. Selv om personale fra den tilkaldte ambulance og akuthelikopter ydede førstehjælp til manden, måtte en læge konstatere, at den 67-åriges liv ikke stod til at redde.

Politiets undersøgelser tyder på, at sygdom eller ildebefindende hos den 67-årige var årsag til, at han mistede kontrollen over bilen. Det er også her forklaringen på, at manden afgik ved døden, skal findes, og ikke i selve ulykken.