Beboerne på Plejecenter Samsøvej var ikke med, da de første vacciner mod coronavirus blev givet søndag. Nu venter de og beboere på de øvrige plejcentre i Holbæk og Odsherred på, om det nu er deres tur til at få stikket i armen. Foto: Margit Pedersen

665 ældre venter utålmodigt på stikket i armen

Omkring 665 beboere på plejecentre i Holbæk og Odsherred har sagt ja til at blive vaccineret mod coronavirus.

I eftermiddag forventer direktør Lene Magnussen, Holbæk Kommune at kunne give beboerne og personalet besked på, om det nu er deres tur til at få et stik i armen.