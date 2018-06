Se billedserie Gennemførelsen med anlæggelsen af 63 nye parkeringspladser langs Havnevej - fra Strandstræde til Østre Havnevej - nærmer sig, efter at der er fremlagt et revideret projekt. Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: 63 nye p-pladser på Havnevej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

63 nye p-pladser på Havnevej

Holbæk - 07. juni 2018 kl. 15:41 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I et tilrettet projekt er der blevet plads til 63 nye parkeringspladser langs Havnevej i Holbæk. Oprindelig lød forslaget på 44 pladser, skriver dagbladet Nordvestnyt torsdag.

Pladserne har været på tegnebrættet det seneste års tid, men er blevet ændret i et par omgange på grund af modstand fra nogle af de nærmeste beboere i området. Bestyrelsen i Beboergruppen på havneområdet har sendt en klage til Planklagenævnet, da de mener, at anlæggelsen er i strid med lokalplanen for området.

Klagen har ikke opsættende virkning, og derfor fortsætter arbejdet, som Holbæk Kommunes klima- og miljøudvalg på sit seneste møde fik en orientering om.

På baggrund af bemærkninger fra beboerne er der foretaget tilretninger i projektet, så indkørslen til parkeringen langs Vejerhusstræde og Pakhusstræde sker fra Strandstræde (mod vest). Og al udkørsel fra det område vil ske til Brostræde (mod øst).

Det giver også mulighed for flere parkeringspladser ud for stræderne, så der i alt bliver 63 pladser. Oprindelig var der tale om 44 pladser, mens en senere skitse har vist 55 pladser.

En anden ændring er, at der etableres en hævet flade for at dæmpe hastigheden ud for Vejerhusstræde og Pakhusstræde.

Desuden vil grupperne med platantræer og grønne hække langs vejen kunne fastholdes for at skabe et sammenhængende grønt strøg.

Der er plads til en cykelbane langs Havnevej, men etableringen vil kræve, at der findes penge inden for de midler, der er afsat til trafiksikkerhed.