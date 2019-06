600 underskrifter: Skole vil have overbygning tilbage

Nu forsøger man i St. Merløse at gøre dem kunsten efter. For her kæmper forældre, borgere, erhvervslivet og en politiker også for at få de ældste klasser tilbage på Kildedamsskolen i St. Merløse. Den 25. maj blev der startet en underskriftsindsamling, og indtil videre er det lykkedes at få omkring 600 til at skrive under på, at de vil have overbygningen tilbage. Underskrifterne kommer ikke kun fra folk i St. Merløse, men også fra borgere i Stestrup, Ugerløse og Kr. Eskilstrup.

Katrinedal­skolen i Gislinge får sin overbygning (7. til 9. klasse) tilbage efter sommerferien. Det skyldes i høj grad byens borgere, som blandt andet har indsamlet underskrifter for at få deres ønske opfyldt.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her