Det mistænkelig brev udløste mandag den 29. oktober sidste år bombealarm omkring Sparekassen Sjælland-Fyn på Tølløse Torv. Her er bomberobotten »Rullemarie« på vej hen mod sparekassens lokaler for at se nærmere på brevet.Foto: Morten D. Christensen

59-årig sendte »bombelignende« brev til sparekasse: Nu kommer sagen for retten

En anordning med en lille pære inde i et kobberrør, der var forbundet til et batteri, og som kunne lyse ved tryk på en kontakt. Og så lagt i en kuvert med navnet på den tiltænkte modtager, men ingen afsender eller andre beskeder og herefter afleveret i Sparekassen Sjælland-Fyns postkasse ved filialen på Vestergade i Tølløse.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her