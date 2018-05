Politiet blev alarmeret kort efter knivstik-episoden i en lejlighed på Markedspladsen i Svinninge 6. marts i år. Fredag blev en 38-årig mand dømt for at have stukket en 59-årig mand.Foto: Mobilfotograf.dk

Send til din ven. X Artiklen: 59-årig fik knivstik i ryggen: Nu er 38-årig dømt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

59-årig fik knivstik i ryggen: Nu er 38-årig dømt

Holbæk - 04. maj 2018 kl. 15:23 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter næsten to måneders varetægtsfængsling blev en 38-årig mand fra Kalundborg-egnen fredag fundet skyldig i vold af særlig farlig karakter begået mod en 59-årig mand fra Svinninge.

Den 38-årige nægtede sig skyldig, men en enig domsmandsret i Holbæk fandt det bevist, at han tirsdag den 6. marts omkring klokken 18.20 stak den godt 20 år ældre mand i ryggen med en kniv. Det skete i den 59-åriges lejlighed på Markedspladsen i Svinninge.

Retten takserede knivstikket samt nogle slag og spark, som den 38-årige også udsatte den 59-årige for, til seks måneders ubetinget fængsel.

Det står ikke fuldstændigt klart, hvad der helt præcist skete den pågældende aften i marts. Men af forklaringerne i retten fremgik det, at den nu dømte sammen med en kvinde, hans eks-kæreste, ankom i bil til Markedspladsen i Svinninge sidst på eftermiddagen.

Her skulle kvinden tale med en anden mandlig bekendt om nogle indbyrdes uoverensstemmelser, og hun havde en formodning om, at denne mand opholdt sig i den 59-årige mands lejlighed.

Kvinden og den 38-årige aftalte, at han skulle vente i bilen, mens hun snakkede i lejligheden. Hun tog bilnøglen med sig.

Men ventetiden blev for lang og, ifølge hans eget udsagn, for kold for den tiltalte, så han gik hen til lejligheden og bankede på.

Hvad der herefter skete, kunne de fire tilstedeværende i lejligheden, som alle afgav forklaring i retten, give en samstemmende version af. På nær kvinden havde alle fire indtaget varierende mængder alkohol på gerningstidspunktet.

Den 38-årige og kvinden kom tilsyneladende op at skændes over, at han ønskede at få bilnøglen, og det var angiveligt i en slags forsøg på at lægge sig mellem de to, at den 59-årige mand blev udsat for både slag, spark og altså et ikke-livstruende knivstik i ryggen.

Ingen af de tilstedeværende i lejligheden kunne erindre at have set selve kniven, men den 38-årige erkendte selv, at han havde haft den med ind i lejligheden.

Desuden er der fundet dna-spor fra både ham selv og offeret på kniven, hvilket retten lagde til grund for at dømme ham.

Endelig pegede dele af den tiltaltes egen forklaring i retning af, at han kunne dømmes, lod retsformand Kinna Eidem forstå, da hun gennemgik præmisserne for dommen.

I sin forklaring havde den 38-årige da også rettet mistanken mod sig selv.

- Jeg havde en dårlig mavefornemmelse efter, at jeg havde forladt lejligheden, og det får jeg, når jeg har lavet noget, der ikke er så godt. Og det havde noget med kniven at gøre, sagde han som forklaring på, hvorfor han hurtigt forlod lejligheden på Markedspladsen og forsvandt fra området.

Han blev dog anholdt et par timer senere et andet sted i Svinninge, efter at politiet havde eftersøgt ham i området med blandt andet hunde.

Anklagerfuldmægtig Andreas Dahl kunne i øvrigt fremlægge en sms sendt fra den 38-årige til en ven kort efter episoden i lejligheden, hvori han beder om hjælp, fordi han »lige har stukket (stavet »ståket«, red.) en ned«.

Retten fandt det skærpende, at knivstikket var sket i offerets private hjem.

Efter en kort samtale med sin forsvarer, Thomas Philip, valgte den 38-årige at modtage dommen.

relaterede artikler

Politiet efterforskede mystisk 'hændelse' og afspærrede boligblok 07. marts 2018 kl. 05:51