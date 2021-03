Send til din ven. X Artiklen: 57-årig under mistanke for at have set tv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

57-årig under mistanke for at have set tv

Holbæk - 31. marts 2021 kl. 13:56

En vågen borger meldte ved 2-tiden natten til onsdag til politiet, at der kunne være gang i et indbrud i et hus på Frandsensvej i Holbæk.

Vidnet havde set noget, der kunne ligne skæret fra flere lommelygter i det ellers mørklagte hus.

Politiet kørte hurtigt til stedet, men kunne kort efter afblæse alarmen. I huset var en 57-årig mand blot ved at se tv, og han havde slukket alle andre lamper. Så det mystiske lysskær var altså flakkende tv-billeder.