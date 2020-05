Politiet måtte pacificere en meget ophidset 57-årig mand fra Tølløse, som ifølge politiet var opfarende over for både parkeringsvagt og politifolk.

57-årig mand var meget vred

Der blev sendt en patrulje til stedet, og her kunne betjentene ved selvsyn konstatere, at manden var meget ophidset.

Der var tale om en 57-årig mand fra Tølløse, og ifølge politiet var han så ophidset, at han kraftigt gestikulerende stillede sig så tæt op af betjentene, at de frygtede et angreb.

Efter en beroligende samtale kunne politifolkene oplyse den 57-årige om, at han blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen over for både parkeringsvagten og polifolkene. Dermed står han til at få en bøde.