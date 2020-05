Ledigheden steg hurtigst de første uger i coronakrisen - samtidig med at jobcentret droslede ned.

562 flere ledige siden coronaens start

Opgørelsen gælder perioden fra den 9. marts til og med den 3. maj, det vil sige hen over det seneste månedsskifte.

Kigger man nærmere på udviklingen i de otte uger siden coronakrisens start, var udviklingen mest dramatisk de første tre uger. Her voksede køen af ledige med 366 personer.

Kurven flader ud

Hvis man leder efter lys i mørket, er der måske lidt trøst at hente i den kendsgerning, at den voldsomt stigende ledighedskurve altså ser ud til at flade lidt ud.