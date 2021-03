Den 56-årig mand fra Odsherred blev lørdag varetægtsfængslet sigtet for at forvolde fare for politimanden. Foto: Thomas Olsen

56-årig bilist fængslet for at køre frem mod politimand

Holbæk - 22. marts 2021 kl. 11:08 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

En indsatsleder fra Midt- og Vestsjællands Politi måtte springe til siden for ikke at blive ramt, da en 56-årig mand fra Fårevejle natten til lørdag, ifølge politiet, kørte frem mod politimanden i rundkørslen ved Skagerakvej og Valdemar Sejrsvej i Holbæk.

Indsatslederen kom ikke til skade, men den 56-årige blev sigtet for at forvolde fare for politimandens liv og førlighed.

Manden var, ifølge politiet, narkopåvirket, og ordensmagten valgte lørdag at fremstille den 56-årige i grundlovsforhør ved Retten i Roskilde.

Her blev han varetægtsfængslet foreløbigt frem til den 6. april, oplyser Charlotte Tornquist, kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Stak af fra politiet Episoden tog sin begyndelse på Roskildevej i Vipperød cirka klokken 1.25 natten til lørdag. Her ville en politipatrulje kontrollere bil og fører, og man fik mistanke om, at den 56-årige var narkopåvirket.

Men i stedet for at tale med politiet, valgte manden at træde på speederen og stikke af.

Politiet optog forfølgelsen i retning mod Holbæk. I den omtalte rundkørsel var indsatslederbilen i mellemtiden blevet stillet på tværs for at få manden til at standse.

I første omgang stoppede den 56-årige da også, men ifølge politiet kørte han derefter frem mod indsatslederen, der altså måtte springe til side for ikke at blive ramt.

Den 56-årige kørte derpå videre ud af Holbæk, men på Omfartsvejen sluttede hans flugtforsøg, da han under en u-vending påkørte en hundepatruljevogn.

Hverken hunde eller betjente kom til skade, og manden blev anholdt.