Retssagen om blandt andet økseoverfaldet på tre teenagere ved et busstoppested i Havevang i Holbæk i oktober 2018 er nu igen blevet udsat på ubestemt tid. Foto: Morten D. Christensen

Send til din ven. X Artiklen: 545 dage senere: Stærkt forsinket rocker-retssag igen udsat på ubestemt tid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

545 dage senere: Stærkt forsinket rocker-retssag igen udsat på ubestemt tid

Holbæk - 16. februar 2021 kl. 12:56 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Det er tilsyneladende retssagen, der ikke vil dø.

Tirsdag formiddag måtte Retten i Holbæk nødtvunget skride til udsættelse af en i forvejen stærkt forsinket retssag. Her er fire mænd med både nuværende og tidligere tilknytning til rockergruppen Bandidos tiltalt for et groft økse-overfald på tre teenagere i Havevang i Holbæk i oktober 2018. To af mændene er desuden tiltalt for grov vold mod en dengang 18-årig mand i Nykøbing nogle få dage senere.

Ifølge anklagemyndigheden var begge overfald del af en daværende konflikt mellem Bandidos MC Westcity i Holbæk og Vang-gruppen.

Alle fire tiltalte nægter sig skyldige.

Forsvarere skal læse politirapporter Det var ellers meningen, at retssagen skulle været nået til vejs ende onsdag i denne uge - eller i hvert fald være kommet så langt, at der blot var tilbage for domsmandsretten at afsige dom i nærmeste fremtid.

Men da sagens forsvarere skal have adgang til at læse yderligere et antal politirapporter, der ikke umiddelbart har været en del af sagen, men som er indgået i Midt- og Vestsjællands Politis vurdering af, at der var en konflikt mellem Bandidos og Vang-gruppen dengang i oktober 2018, er der brug for mere tid.

Dermed rækker de to retsdage tirsdag og onsdag i denne uge ikke til at nå til vejs ende i sagen.

Retsformanden udsatte derfor sagen, og parterne skal nu finde frem til et tidspunkt, hvor den kan genoptages. Det var tirsdag formiddag uafklaret, hvornår det kan ske.

Først afgørelse fra landsretten mandag Problemstillingen omkring forsvarernes adgang til de bagvedliggende politirapporter var allerede oppe at vende på et retsmøde i sagen kort før jul. Dengang protesterede Anders Rohde, forsvarer for 23-årige »S« mod, at et politividne kunne afhøres i retten om baggrunden for konflikten uden, at forsvarerne havde adgang til de politirapporter, der ligger til grund for politiets vurdering.

Derfor bestemte Retten i Holbæk tidligere i februar, at forsvarerne skal have aktindsigt i de relevante rapporter, men anklagemyndigheden kærede afgørelsen til Østre Landsret. Først sent mandag stadsfæstede landsretten byrettens kendelse, og derfor er politiet først tirsdag begyndt at finde rapporterne frem. Dermed er tiden for knap i denne uge.

Udsat flere gange tidligere Udsættelsen er ikke den første i retssagen, som altså handler om to voldepisoder henholdsvis 7. og 10. oktober 2018. Økse-overfaldet i Havevang er således nu 864 dage siden.

Oprindeligt skulle de fire mænd, der i dag er 23, 28, 29 og 31 år, have været sat på anklagebænken 22. august 2019 - det er 545 dage siden - og de nåede faktisk rent fysisk at sætte sig tilrette i retssalen.

Men få dage forinden havde skandalen om mulige fejlagtige oplysninger i de teledata, der kan indgå i politiets efterforskning, sat en generel stopper for, at teleoplysninger kunne bruges som bevis i straffesager.

Derfor blev sagen efter få minutter udsat, og alle fire tiltalte, som på det tidspunkt havde siddet varetægtsfængslet i omegnen af 10 måneder, blev løsladt på stedet.

I maj 2020 skulle retssagen så være startet på ny, men forårets corona-udbrud satte en stopper for den plan.

Tiltalte blev væk - og blev fængslet I slutningen af september 2020 lykkedes det så endeligt i tredje forsøg at komme i gang med retssagen. Men det gik dog med hiv og sving i begyndelsen, idet tre af de fire tiltalte udeblev fra både det første og det andet retsmøde. Den fjerde er i forvejen varetægtsfængslet i en anden sag, så han blev fulgt til retten af Kriminalforsorgen.

Da de tre øvrige tiltalte endelig dukkede op, kvitterede anklager Annette Ahm med at begære dem varetægtsfængslet så længe sagen kører for at undgå flere forsinkelser.

Retten valgte således i oktober at fængsle to af de tre tiltalte, der havde været på fri fod, mens den tredje siden er mødt op til retsmøderne af egen drift.

Kan blive løsladt onsdag De to fængslede, 29-årige »M« og 31-årige »J« har løbende fået forlænget deres varetægtsfængsling, men med udsigt til endnu en forsinkelse af sagen på ubestemt tid, er det spørgsmålet om de fortsat kan holdes bag tremmer frem til dom.

Det er i hvert fald et spørgsmål som Martin Cumberland, forsvarer for den 31-årige, allerede rejste tirsdag formiddag.

Men anklager Annette Ahm afviste, at anklagemyndigheden af egen drift vil løslade de to tiltalte, og da retsformanden på grund af habilitet ikke vil tage stilling til fængslingen, blev spørgsmålet udsat.

Men allerede onsdag morgen skal en anden dommer afgøre, om de to mænd skal løslades eller fortsat være bag tremmer i yderligere en periode.

relaterede artikler

Skoda kan være kobling mellem Bandidos og to brutale overfald 16. oktober 2020 kl. 17:57

Ulykke har givet vigtigt vidne hukommelsestab 14. oktober 2020 kl. 20:42