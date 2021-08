Undløse Boldklub får næsten 25.000 kroner udbetalt. Det skal blandt andet bruges på nye trøjer til ungdomsholdene. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: 54.000 kroner på vej til idrætsklubber Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

54.000 kroner på vej til idrætsklubber

Holbæk - 03. august 2021 kl. 15:22 Kontakt redaktionen

24.270, 17.199 og 12.632. Så mange kroner får henholdsvis Undløse Boldklub, Gislinge Boldklub og Tølløse Gymnastikforening fra deres sponsoraftaler med energiselskabet OK.

De næsten 25.000 kroner varmer godt i klubkassen hos Undløse Boldklub: - Det betyder rigtig meget. Især fordi vi ved, at det er hele byen, der støtter op, siger Jimmi Vaarskov, formand i Undløse Boldklub.

Pengene er indsamlet ved, at energiselskabet OK ved tankning på deres lokale tankstationer giver fem øre for hver liter tanket benzin. Samarbejdet med Undløse Boldklub har været i stand så længe, at Jimmi Vaarskov ikke helt ved, hvornår det startede. Dog er han sikker på, at det faste årlige beløb på varmer godt i klubkassen.

- Det giver lidt ekstra luft, når nu vi ved, at pengene kommer, udtaler han og forklarer, at selvom beløbet skifter, så ligger det næsten altid omkring 20.000 kroner.

Pengene bruges sjældent på noget bestemt, men deles ud til indkøb af nye spillertrøjer og lignende.

I år skal en del af de 24.270 kroner blandt andet bruges på træningstøj til Undløse Boldklubs U6-, U7- og U8-hold.

Undløse Boldklub har gjort en indsats for at oplyse Undløses beboere om aftalen og få dem til at tanke og dermed sende penge til klubben.

Hjemmearbejde under coronakrisen har haft en indflydelse på, hvor meget der er kørt og dermed også, hvor meget der tankes. Det er dog blevet kompenseret ved, at sponsorstøtten de sidste to år har været øget med 30 procent.

Ud over de tre nævnte klubber har fodboldklubben Holbæk FC også indgået sponsoraftale med OK, og de håber nu, at også de, vil få en god sjat penge over de næste år.jhr