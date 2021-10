En 57-årig kvinde forklarede i retten, at det blandt andet var på grund af byggeriet af Kalundborg- motorvejen, at hun for to et halvt år siden endte som spøgelsesbilist. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

54-årig kvinde i vanvittig kørsel: 15 kilometer mod modkørende trafik - nu er hun dømt

Holbæk - 19. oktober 2021 kl. 14:21 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

Da en dengang 54-årig kvinde fra Holbæk satte sig ind i sin lille personbil natten til den 26.april 2019 for at køre fra Jernløseområdet og hjem til Holbæk havde hun formentlig ikke forventet, at det to et halvt år senere ville koste hende kørekortet i tre et halvt år og fire måneders betinget fængsel.

Men det blev ikke desto mindre tilfældet i sidste uge, hvor hun i Retten i Holbæk blev fundet skyldig i den pågældende nat at have kørt spirituskørsel og for at have kørt 15 kilometer mod trafikken på Skovvejen og motorvejen. Ingen kom dog til skade i den forbindelse.

Kvinden, der nu er 57 år, forklarede i retten, at hun den pågældende aften havde besøgt en veninde i Jernløse-området og var brudt op ved 2.30-tiden for at køre hjem

På daværende tidspunkt var motorvejsbyggeriet stadigvæk i fuld gang, og der var derfor en del skiltning og anlægsarbejde på stedet. Hun brød sig i forvejen ikke om at køre i mørke og var blevet forvirret.

Hun kunne således ikke finde afkørslen mod Holbæk ved Kvanløse og var fortsat ad Kalundborg-motorvejen mod København, gennem sammenfletningen med Holbæk-motorvejen, og først cirka 15 kilometer senere ved Torkilstrup Rasteplads gik det op for hende, at hun kørte mod færdselsretningen.

Det var også her, at en blodprøve satte hendes promille på 1,5. Tre gange mere end det tilladte.

Bilister måtte undvige Undervejs måtte flere modkørende bilister undvige for at undgå et sammenstød, og samtidig forsøgte andre bilister, der kørte i den rigtige side af motorvejen, at gøre hende opmærksom på, at hun var på afveje.

Blandt andet et brødrepar i en lastbil.

- Vi lægger os i sporet ind mod midterrabatten, hvor hun kører på den anden side, og jeg blinker med lyset, dytter og vinker til hende ud af ruden, men hun har bare blikket stift rettet fremad, forklarede chaufføren blandt andet i retten.

Sagen mod den 57-årige kvinde har været længe undervejs.

Blandt andet fordi politiet på et tidspunkt genåbnede efterforskningen, da der var forhold undervejs, som ikke var blevet tilstrækkeligt belyst.

Det drejede sig blandt andet om skiltningen på især den del af Skovvejen, hvor der var ændrede kørselsforhold på grund af anlæggelsen af motorvejen.

Det var især dette, som kvindens forsvarer, Linda Lange, kredsede om i sine spørgsmål til både den 57-årige kvinde og vidnerne.

Den 57-årige kvinde udbad sig betænkningstid i spørgsmålet om at anke dommen.